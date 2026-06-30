सलमान खान गैलेक्सी अपार्टमेंट को कहने वाले हैं अलविदा, अब इस जगह बनाएंगे नया ठिकाना
लंबे समय से गैलेक्सी अपार्टमेंट में रहने वाले सलमान खान अब मुंबई के बांद्रा में एक नए समुद्र के सामने स्थित घर में रहने की योजना बना रहे हैं।
बांद्रा के चिमबाई इलाके में यह नया ठिकाना तब चर्चा में आया जब इसकी कंस्ट्रक्शन साइट के वीडियो, जिसे अब मेटल शीट से ढक दिया गया है, ऑनलाइन खूब देखे गए।
यह संपत्ति उनकी मां सलमा खान के नाम पर रजिस्टर है। यह नया घर एक पुरानी 2-मंजिला इमारत की जगह बना है, जिसे सुरक्षा कारणों से गिरा दिया गया था।
सलमान खान के नए घर को मिली इनकी मंजूरी
इस 6 मंजिला घर को इस साल महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी से आखिरी मंजूरी मिल चुकी है।
इसके बाद, बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी अक्टूबर, 2025 में इसे हरी झंडी दे दी। प्रशंसकों के लिए यह सचमुच बड़ी खबर है, क्योंकि सलमान का परिवार 1974 से गैलेक्सी अपार्टमेंट में रहता आया है।
सलमान की सुरक्षा में हाल की धमकियों और 2024 की गोलीबारी की घटना के बाद जो सख्ती बढ़ी है, उसे देखते हुए यह कदम बिल्कुल सही समय पर उठाया गया लग रहा है।
इस बीच, प्रशंसक लगातार खबरों पर नजर रख रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें अपने चहेते हीरो की कोई झलक देखने को मिल जाए।
साथ ही, वे उनकी आने वाली फिल्मों, 'SVC63' और 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।