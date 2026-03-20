सलमान खान ईद, 2027 पर लेकर आएंगे नई फिल्म

सलमान खान फिर ईद पर करेंगे धमाका, 2027 के लिए इस निर्देशक संग मिलाएंगे हाथ

लेखन ज्योति सिंह 03:48 pm Mar 20, 202603:48 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान और ईद के बीच हमेशा से फिल्मी कनेक्शन रहा है। इस त्योहार के मौके पर उनकी 'वांटेड', 'दबंग', 'किक' और 'बजरंगी भाईजान' जैसी तमाम ब्लॉकबस्टर फिल्में आईं। इस साल सलमान की कोई फिल्म रिलीज नहीं हो रही है, लेकिन 2027 के लिए उन्होंने योजना बनानी शुरू कर दी है। हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि 'मातृभूमि' के बाद, अभिनेता अपनी अगली फिल्म के लिए निर्माता-निर्देशक दिल राजू और वामशी पाडिलपल्ली से हाथ मिलाएंगे।