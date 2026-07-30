शो 'अलायंस' में पहुंचे सलमान खान

शूटिंग से समय निकालकर सोहेल खान के लिए 'अलायंस' में पहुंचे सलमान खान, देखें वीडियो

लेखन ज्योति सिंह 01:54 pm Jul 30, 202601:54 pm

क्या है खबर?

कुणाल खेमू के रियलिटी शो 'अलायंस' में सोहेल खान बतौर प्रतियोगी नजर आ रहे हैं। ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि सलमान खान उनसे मिलने और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए शो में प्रवेश करेंगे। अब सोशल मीडिया पर आई वीडियो ने इन अटकलों पर मुहर लगा दी है, क्योंकि अभिनेतो शो के सेट पर देखा गया। बता दें कि सलमान अपनी आगामी फिल्म 'SVC 63' की शूटिंग से समय निकालकर भाई सोहेल से मिलने पहुंचे हैं।