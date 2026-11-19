'मातृभूमि' के नए गाने 'मदिरापान' को सलमान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर साझा किया है जो अब यूट्यूब पर उपलब्ध है। इसमें सलमान के साथ चित्रांगदा सिंह भी जबरदस्त डांस करती दिख रही हैं।

गाने को जावेद अली, मोहम्मद दानिश और सौमी शैलेश ने आवाज दी है। समीर अंजान ने बोल लिखे हैं और हिमेश रेशमिया कंपोजर हैं। इसकी कोरियोग्राफी मुदस्सर खान ने की है।

फिल्म अगले महीने 4 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है।