गैलेक्सी अपार्टमेंट छोड़ने की तैयारी में सलमान खान?

सलमान खान छोड़ेंगे अपना 52 साल पुराना 'गैलेक्सी अपार्टमेंट'? नए 6 मंजिला घर को मिली मंजूरी

लेखन नेहा शर्मा 03:10 pm Jun 27, 202603:10 pm

क्या है खबर?

सलमान खान जल्द ही अपना सालों पुराना और बेहद मशहूर ठिकाना 'गैलेक्सी अपार्टमेंट' छोड़ सकते हैं। मुंबई के बांद्रा इलाके में स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के साथ सलमान और उनके परिवार की कई दशक पुरानी यादें जुड़ी हैं, लेकिन अब अभिनेता जल्द ही एक नए आशियाने में शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सलमान को बांद्रा के चिंबई इलाके में समंदर के किनारे एक नया 6 मंजिला आलीशान घर बनाने की प्रशासनिक मंजूरी मिल गई है।