सलमान खान की सुपरहीरो फिल्म पर आया अपडेट

'मॉन्स्टर' के बाद राज-डीके की सुपरहीरो फिल्म में जुटेंगे सलमान खान, शूटिंग पर आया अपडेट

लेखन ज्योति सिंह 12:41 pm Nov 19, 202612:41 pm

क्या है खबर?

मशहूर फिल्ममेकर जोड़ी राज-डीके ने इस साल सलमान खान के साथ एक फिल्म का ऐलान किया था। बताया गया था कि यह एक सुपरहीरो फिल्म होगी जिसमें अभिनेता एक थके हुए क्राइम-फाइटर का रोल करेंगे जो रिटायरमेंट के बारे में सोच रहा है। फिल्म की शूटिंग जनवरी, 2027 से शुरू होनी थी, लेकिन अब इसे आगे बढ़ाए जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि इसका कारण सलमान की आगामी फिल्मों 'मातृभूमि' और 'मॉन्स्टर' में उनकी व्यस्तता है।