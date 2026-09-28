सलमान खान ने नेपोटिज्म पर सुनाया 'घर का सच', स्टारकिड्स को दी बड़ी नसीहत

अपने फिल्मी सफर की कहानी बताते हुए सलमान ने सभी को याद दिलाया कि उनके पिता भी फिल्म इंडस्ट्री में थे, फिर भी उन्होंने करियर की शुरुआत एक मॉडल के तौर पर की थी।

उन्होंने समझाया कि अजय देवगन और ऋतिक रोशन जैसे बड़े कलाकारों में अपनी खास बातें हैं और असल सफलता आपकी खुद की मेहनत से ही मिलती है।

सलमान ने यह भी साफ किया कि स्टारकिड होने का मतलब यह नहीं कि आपको कोई खास फायदा मिलेगा या चीजें आसानी से मिल जाएगा।

साथ ही, उन्होंने सभी प्रतियोगियों से कहा कि वे हमेशा याद रखें कि उनके हर कदम का असर उनके परिवार की प्रतिष्ठा पर भी पड़ता है।