सलमान खान ने नेपोटिज्म पर सुनाया 'घर का सच', स्टारकिड्स को दी बड़ी नसीहत

सलमान खान ने नेपोटिज्म पर सुनाया 'घर का सच', स्टारकिड्स को दी बड़ी नसीहत
'बिग बॉस 20' के ताजा एपिसोड में सलमान खान ने नेपोटिज्म यानी रिश्तेदारों के प्रभाव के मुद्दे पर बात की। उन्होंने प्रतियोगी रिति तिवारी को उदाहरण के रूप में लिया, जो मशहूर गायक मनोज तिवारी की बेटी हैं।
रिति के घर के दूसरे सदस्यों के साथ बर्ताव पर सवाल उठाते हुए, सलमान ने समझाया कि भले ही आपके माता-पिता जाने-माने लोग हों, इससे आप लोगों की नजर में जरूर आ सकते हैं, लेकिन यह बात आपकी सफलता की गारंटी नहीं देती।
सलमान ने स्टारकिड को दी ये चेतावनी
अपने फिल्मी सफर की कहानी बताते हुए सलमान ने सभी को याद दिलाया कि उनके पिता भी फिल्म इंडस्ट्री में थे, फिर भी उन्होंने करियर की शुरुआत एक मॉडल के तौर पर की थी।
उन्होंने समझाया कि अजय देवगन और ऋतिक रोशन जैसे बड़े कलाकारों में अपनी खास बातें हैं और असल सफलता आपकी खुद की मेहनत से ही मिलती है।
सलमान ने यह भी साफ किया कि स्टारकिड होने का मतलब यह नहीं कि आपको कोई खास फायदा मिलेगा या चीजें आसानी से मिल जाएगा।
साथ ही, उन्होंने सभी प्रतियोगियों से कहा कि वे हमेशा याद रखें कि उनके हर कदम का असर उनके परिवार की प्रतिष्ठा पर भी पड़ता है।