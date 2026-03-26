सलमान खान की फिल्म पर आई ताजा जानकारी

'मातृभूमि' के बाद सलमान खान एक्शन अतवार में करेंगे वापसी, इस फिल्म के लिए कसी कमर

लेखन ज्योति सिंह 07:05 pm Mar 26, 202607:05 pm

क्या है खबर?

सलमान खान की फिल्मों का उनके फैंस को हमेशा से इंतजार रहता है। 'सिकंदर' (ईद, 2025) के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद, उनकी अगली फिल्म 'मातृभूमि' चर्चा में है जिसकी रिलीज तारीख तय होना बाकी है। हाल ही में, खबर आई थी कि सलमान ने नई फिल्म के लिए कथित तौर पर निर्माता दिल राजू और निर्देशक वामशी पेडिपल्ली के साथ हाथ मिलाया है। अब इस परियोजना से जुड़ी एक उत्सुकता बढ़ा देने वाली खबर आई है।