सलमान खान ने पैपराजी को फिर दी चेतावनी, जानिए क्या बोले
क्या है खबर?
IIFA 2027 की प्रेस कॉन्फ्रेंस गुरुवार (22 अक्टूबर) को मुंबई में आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में सलमान खान, शाहिद कपूर से लेकर करीना कपूर जैसे कई मशहूर सितारों ने शिरकत की। इस दौरान सलमान अपने स्टाइलिश अंदाज में नजर आए। अब इस कार्यक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह वहां मौजूद पैपराजी को कुछ समझाते हुए नजर आ रहे हैं।
अपील
सलमान ने की पैपराजी से यह अपील
सलमान ने कार्यक्रम में कैमरों के सामने पोज देते हुए पैपराजी को अपनी बात फिर से याद दिलाते हुए कहा, "पीछे की बात याद रखना, इतनी इज्जत तो दे ही सकते हो आप लोग।"
इसके बाद सलमान ने पैपराजी से अपील की कि वे तस्वीरें लेते समय अपनी सीमा में रहें और अभिनेताओं का सम्मान करें।
इस वीडियो को देखकर फैंस भी सलमान के इस अंदाज की जमकर तारीफ कर रहे हैं।
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
Salman Khan is once again threatening the paparazzi over taking pictures of actresses from behind.— Brutal Truth (@sarkarstix) October 22, 2026
But the irony here is hard to miss.
This is the same Salman Khan who, after shooting for Sultan, said he felt like a “raped woman” to describe his exhaustion.
This is also the… pic.twitter.com/ZBjU6mOtEt
फटकार
सलमान ने पैपराजी को लगाई थी फटकार
कुछ हफ्ते पहले 'बिग बॉस 20' के एक एपिसोड के दौरान सलमान ने पैपराजी को सितारों की आपत्तिजनक तस्वीरें लेने के लिए फटकार लगाई थी।
उन्होंने फोटोग्राफर्स से कहा था कि वे उन कलाकारों के बीच फर्क समझें, जो पीछे से तस्वीरें खिंचवाने में सहज हैं और जो साफ तौर पर ऐसी तस्वीरें लेने से मना करते हैं।
इसके साथ ही सलमान ने कलाकारों की निजता का सम्मान करने की अपील भी की थी।