सलमान खान ने पैपराजी को समझाया

सलमान खान ने पैपराजी को फिर दी चेतावनी, जानिए क्या बोले

लेखन अंशिका शुक्ला 10:31 am Oct 23, 202610:31 am

क्या है खबर?

IIFA 2027 की प्रेस कॉन्फ्रेंस गुरुवार (22 अक्टूबर) को मुंबई में आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में सलमान खान, शाहिद कपूर से लेकर करीना कपूर जैसे कई मशहूर सितारों ने शिरकत की। इस दौरान सलमान अपने स्टाइलिश अंदाज में नजर आए। अब इस कार्यक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह वहां मौजूद पैपराजी को कुछ समझाते हुए नजर आ रहे हैं।