'बिग बॉस 20': काजी तौकीर की इस हरकत पर भड़के सलमान खान, लगाई कड़ी फटकार

एक और प्रोमो सामने आया, जिसमें सलमान, गुल्लू की तारीफ करते दिखे। सलमान ने कहा, "गुल्लू आपने लड़ाई को अच्छे से संभाला।"

इस पर भी सलमान ने काजी को घेरते हुए उनसे सवाल किया कि उन्होंने गुल्लू का साथ क्यों नहीं दिया। सलमान ने कहा, "काजी, जब झड़प शुरू हुई, तब आप जमीन पर बैठकर खा रहे थे और उठे भी नहीं।"

सलमान ने काजी को फटकारते हुए कहा कि उन्हें एक सेकंड में गुल्लू के पास होना चाहिए था।