'बिग बॉस 20' गौहर खान ने काजी तौकीर पर साधा निशाना, कही ये बात

गौहर ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि काजी ने अपनी हद पार कर दी है। उन्होंने यह भी कहा कि शो में जो तारीफ काजी को मिल रही है, शायद उसी का असर उनके बर्ताव पर दिख रहा है।

मामला तेजी से बढ़ गया। नकुल के काजी के बर्ताव का खुलासा करने के बाद, कई प्रतियोगियों के बीच बहस शुरू हो गई और यहां तक कि बात हाथापाई तक भी जा पहुंची।

इसी दौरान माही विज ने गुल्लू का बचाव किया और नकुल को शो से बाहर निकालने की मांग कर दी।