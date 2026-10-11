'बिग बॉस 20' के सेट पर सलमान खान को आया गुस्सा

'बिग बॉस 20' में सलमान खान का फूटा गुस्सा, स्काउट की लगाई क्लास; रो पड़े काजी

लेखन अंशिका शुक्ला 06:55 pm Oct 11, 202606:55 pm

क्या है खबर?

'बिग बॉस 20 वीकेंड का वार' के हालिया प्रोमो में सलमान खान स्काउट ओपी को जमकर फटकार लगाते हुए नजर आए। दरअसल, काजी तौकीर पूरे हफ्ते बीमार थे और इस दौरान स्काउट व काजी के बीच कई बार बहस हुई। एक मौके पर स्काउट ने लव गिल को काजी के लिए खाना ले जाने से रोक दिया और खुद उन्हें खाना परोसने की बात कही। इन घटनाओं का जिक्र करते हुए सलमान ने स्काउट से तीखे सवाल पूछे।