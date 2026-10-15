'बिग बॉस 20': प्रिंस नरुला ने नकुल-गुल्लू के झगड़े पर तोड़ी चुप्पी, कही ये बात

प्रिंस ने एक वीडियो साझा किया, जिसमें टीवी अभिनेत्री और 'बिग बॉस 20' की प्रतियोगी कनिका, नकुल से इस झड़प के बारे में बात करती हैं और उन्हें गुल्लू से माफी मांगने के लिए कहती हैं।

नकुल को वीडियो में, गुल्लू के साथ हाथापाई करने के बाद अपनी गलती का एहसास होता दिख रहा है।

प्रिंस ने इस वीडियो को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर साझा करते हुए लिखा, "नकुल को अपनी गलती का एहसास हुआ, जिसने सबका दिल जीत लिया।"