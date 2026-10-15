'बिग बॉस 20': प्रिंस नरुला ने नकुल-गुल्लू के झगड़े पर तोड़ी चुप्पी, कही ये बात
क्या है खबर?
'बिग बॉस 20' में नकुल ढुल और गुल्लू यानी कुशल तंवर के बीच हुई झड़प के बाद प्रिंस नरुला और एल्विश यादव की पुरानी दुश्मनी एक बार फिर चर्चा में आ गई है। गुल्लू के साथ हाथापाई करने के बाद नकुल को शो से बाहर कर दिया गया। इसके बाद प्रिंस ने सोशल मीडिया पर नकुल का समर्थन किया। साथ ही, उन्होंने गुल्लू की दोस्त कनिका मान की भी तारीफ की।
बातचीत
प्रिंस ने नकुल के लिए कही ये बात
प्रिंस ने एक वीडियो साझा किया, जिसमें टीवी अभिनेत्री और 'बिग बॉस 20' की प्रतियोगी कनिका, नकुल से इस झड़प के बारे में बात करती हैं और उन्हें गुल्लू से माफी मांगने के लिए कहती हैं।
नकुल को वीडियो में, गुल्लू के साथ हाथापाई करने के बाद अपनी गलती का एहसास होता दिख रहा है।
प्रिंस ने इस वीडियो को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर साझा करते हुए लिखा, "नकुल को अपनी गलती का एहसास हुआ, जिसने सबका दिल जीत लिया।"
तारीफ
प्रिंस ने की कनिका की तारीफ
प्रिंस ने इस स्थिति को बहुत ही समझदारी से संभालने के लिए कनिका की भी तारीफ करते हुए लिखा, "बहुत बढ़िया कनिका, आपने इसे कितने अच्छे से संभाला।"
वीडियो में कनिका, नकुल से कहती हैं, "तो इस बात को तुम ही खत्म करो। जाओ और उससे माफी मंग लो।" हालांकि, नकुल, गुल्लू से माफी मांगने से साफ इनकार कर देते हैं।
हालांकि, नकुल के बेघर होने के बाद सोशल मीडिया पर शो में उनकी वापसी की अफवाहें चल रही हैं।
ट्विटर पोस्ट
पोस्ट यहां देखें
🚨 PRINCE NARULA PRAISES KANIKA MANN FOR HANDLING NAKUL! ❤️👏— Film window (@Filmwindow1) October 15, 2026
“So Good! Kitne Achhe Se Handle Kiya!” 🫶 Prince appreciates Kanika’s calm approach as Nakul’s softer side wins hearts! ❤️🔥 Sometimes, patience speaks louder than arguments. 💯
Did Kanika handle the situation… pic.twitter.com/aO9sTc9ujg