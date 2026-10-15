'बिग बॉस 20' से बाहर हुए नकुल ढुल लौटेंगे या नहीं

बिग बॉस 20: क्या गुल्लू के साथ हाथापाई के बाद होगी नकुल ढुल की वापसी?

लेखन अंशिका शुक्ला 11:21 am Oct 15, 202611:21 am

क्या है खबर?

'बिग बॉस 20' में इन दिनों नकुल ढुल के बेघर होने को लेकर चर्चा तेज है। शो के वाइल्डकार्ड प्रतियोगी नकुल को गुल्लू यानी कुशल तंवर के साथ हुई हाथापाई के बाद बाहर कर दिया गया है। हालांकि, उनके घर से बाहर निकलने के बाद सोशल मीडिया पर शो में उनकी वापसी की अफवाहें फैल रही हैं। ऐसे में फैंस जानना चाहते हैं कि इन खबरों में कितनी सच्चाई है और क्या नकुल फिर लौटेंगे या नहीं?