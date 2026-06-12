'बिग बॉस सीजन 20' पर आया बड़ा अपडेट

'बिग बॉस सीजन 20' के लिए तैयारियां शुरू, जानिए कब आएगा सलमान खान का शो

लेखन ज्योति सिंह 05:08 pm Jun 12, 202605:08 pm

क्या है खबर?

लोकप्रिय रियलिटी शो 'बिग बॉस' अपने 20वें सीजन के साथ लौटने वाला है। इसके लिए निर्माताओं ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बताया जा रहा है कि आगामी सीजन दोगुना नाटकीय और रोमांचक सफर से भरपूर होगा। पिछले अन्य सीजन की तरह इस सीजन की मेजबानी भी सलमान खान करते हुए नजर आएंगे। चूकि अभिनेता निर्देशक वामशी पेडिपल्ली की फिल्म 'SVC63' में व्यस्त हैं, इसलिए निर्माताओं ने उनके शेड्यूल को ध्यान में रखकर तारीख पर चर्चा की है।