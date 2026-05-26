सलमान खान की फिल्म 'SVC63' की शूटिंग जारी

सलमान खान की फिल्म 'SVC63' में नयनतारा का होगा 'धुरंधर' अवतार, चल रही बड़ी तैयारी

लेखन ज्योति सिंह 04:34 pm May 26, 202604:34 pm

क्या है खबर?

सलमान खान और निर्देशक वामशी पेडिपल्ली की फिल्म का ऐलान जब से हुआ है, यह परियोजना किसी न किसी कारण से सुर्खियां बटोर रही है। फिल्म का अस्थायी नाम 'SVC63' रखा गया है, जिसमें अभिनेता के साथ पहली बार नयनतारा नजर आएंगी। फिलहाल तो निर्माता परियोजना से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी गुप्त रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नया अपडेट फैंस का उत्साह बढ़ाने आ गया है। खबर है कि फिल्म में नयनतारा का अवतार एक्शन से भरपूर होगा।