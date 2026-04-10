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सलमान खान ने अनंत अंबानी के जन्मदिन पर लुटाया प्यार, इस अंदाज में साझा की तस्वीर
सलमान खान ने अनंत अंबानी पर लुटाया प्यार

सलमान खान ने अनंत अंबानी के जन्मदिन पर लुटाया प्यार, इस अंदाज में साझा की तस्वीर

लेखन ज्योति सिंह
Apr 10, 2026
10:03 am
क्या है खबर?

सलमान खान अपने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर फिर फैंस का ध्यान खींच रहे हैं। इस बार उन्होंने किसी फिल्म या अन्य मुद्दों पर ट्वीट नहीं किया, बल्कि अनंत अंबानी को उनके 30वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सलमान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अनंत के साथ एक तस्वीर साझा की और साथ में मजेदार कैप्शन दिया। उनका ये पोस्ट फैंस को भी खूब भा रहा है। लोग दोनों के भाईचारे को देखकर जमकर प्यार लुटा रहे हैं।

पोस्ट

सलमान खान ने अनंत अंबानी के लिए लिखा दिल छूने वाला पोस्ट

सलमान ने इंस्टाग्राम पर तस्वीर साझा की, जिसमें वो अनंत की पीठ पर लटके नजर आ रहे हैं। इसके साथ उन्होंने लिखा, "अगर याददाश्त कमजोर हो तो लिख लो... ये आदमी देश को भी उठाएगा... मेरे छोटे भाई अनंत लंबे समय तक जिंदा रहें... दिल और दिमाग का अंबानी, शुद्ध आत्मा।" एक दिन पहले भी सलमान ने अनंत के लिए लिखा था, 'सबसे निस्वार्थ, सबसे दयालु इंसान... मेरे छोटे भाई अनंत को जन्मदिन की शुभकामनाएं।'

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट

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समारोह

जामनगर में चल रहा अनंत के जन्मदिन का जश्न

सलमान इस वक्त जामनगर में हैं, जहां वह अनंत अंबानी के जन्मदिन के जश्न का लुत्फ उठा रहे हैं। नीता अंबानी और मुकेश अंबानी द्वारा आयोजित इस भव्य समारोह में फिल्म जगत की कई अन्य हस्तियां भी पहुंची हैं। इनमें शाहरुख खान, रणवीर सिंह, अनन्या पांडे, शनाया कपूर, अगस्त्य नंदा, बोनी कपूर, गौरी खान और राम चरण जैसे सितारों के नाम शामिल हैं। सोशल मीडिया पर इस जश्न से जुड़े कई वीडियो और तस्वीरें फैंस का ध्यान खींच रहे हैं।

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