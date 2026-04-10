सलमान खान ने अनंत अंबानी पर लुटाया प्यार

सलमान खान ने अनंत अंबानी के जन्मदिन पर लुटाया प्यार, इस अंदाज में साझा की तस्वीर

लेखन ज्योति सिंह 10:03 am Apr 10, 202610:03 am

क्या है खबर?

सलमान खान अपने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर फिर फैंस का ध्यान खींच रहे हैं। इस बार उन्होंने किसी फिल्म या अन्य मुद्दों पर ट्वीट नहीं किया, बल्कि अनंत अंबानी को उनके 30वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सलमान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अनंत के साथ एक तस्वीर साझा की और साथ में मजेदार कैप्शन दिया। उनका ये पोस्ट फैंस को भी खूब भा रहा है। लोग दोनों के भाईचारे को देखकर जमकर प्यार लुटा रहे हैं।