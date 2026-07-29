सलमान खान ने मुंबई में अपना आलीशान अपार्टमेंट बेचा, इतने करोड़ में किया सौदा

हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, सलमान ने यह अपार्टमेंट 2015 में 2.88 करोड़ रुपये में खरीदा था।

संपत्ति पंजीकरण दस्तावेजों के अनुसार, 13 जुलाई को उन्होंने यह संपत्ति बेच दी, जिसके लिए लेनदेन 9 जुलाई, 2026 को पंजीकृत किया गया था।

इसके लिए खरीदारों ने 21 लाख रुपये का स्टांप शुल्क और 30,000 रुपये का पंजीकरण शुल्क जमा किया।

दस्तावेजों में अपार्टमेंट का कारपेट एरिया 758 वर्ग फुट है, जिसे 2 कार पार्किंग स्थलों के साथ खरीदा गया है।