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सलमान खान का बदला रूप देख सहमे प्रशंसक, क्या फिर से उबर आई वो गंभीर बीमारी?
सलमान खान का नया रूप देख चौंके प्रशंसक

सलमान खान का बदला रूप देख सहमे प्रशंसक, क्या फिर से उबर आई वो गंभीर बीमारी?

लेखन नेहा शर्मा
Jul 19, 2026
04:46 pm
क्या है खबर?

सलमान खान हाल ही में मुंबई में स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी (SRA) के दफ्तर पहुंचे। यहां उन्होंने नए IT सर्वर रूम का उद्घाटन किया और कई गरीब परिवारों को उनके नए आशियाने (घरों) की चाबियां सौंपीं। इवेंट की तस्वीरों में सलमान बुजुर्गों के साथ बेहद प्यार से मिलते नजर आए, लेकिन इसी दौरान का एक वीडियो सामने आने के बाद अभिनेता के प्रशंसक हैरान-परेशान हैं। हर कोई अभिनेता की सेहत को लेकर चिंतित हो गया है।

वायरल वीडियो

वीडियो में बेहद बीमार दिखे सलमान

इस वीडियो ने सलमान की सेहत को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। कुछ लोग तो यहां तक कयास लगा रहे हैं कि वह एक बार फिर 'ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया' से जूझ रहे हैं। ये चेहरे में होने वाले पुराने और असहनीय दर्द की एक गंभीर बीमारी है, जिसे अक्सर आत्मघाती बीमारी भी कहा जाता है।

जैसे ही एक शख्स ने ये वीडियो साझा किया, ये देखते ही देखते वायरल हो गया। इस क्लिप में सलमान काफी बीमार नजर आ रहे थे।

चिंता

सलमान का नया लुक देख चिंतित प्रशंसक

सलमान का वीडियो देख उनके प्रशंसकों को दिल बैठ गया है। कइयों ने एक्स पर अपनी चिंता जाहिर की। एक यूजर ने लिखा, 'क्या ये सच में सलमान खान हैं? वो बेहद बीमार दिख रहे हैं।"

दूसरे यूजर ने लिखा, 'क्या ये वाकई सलमान खान हैं? क्या ये ठीक हैं? देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा।' एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, 'घबराहट हो रही है मुझे इन्हें देखकर। सलमान सचुमच बहुत ज्यादा बीमार नजर आ रहे हैं।'

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ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए वीडियो

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बीमारी

जानें क्या है वो बीमारी, जिससे जूझ चुके सलमान

सलमान 'ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया' नामक गंभीर बीमारी से पीड़ित रहे हैं।

इस बीमारी में चेहरे के एक हिस्से में अचानक बिजली के झटके जैसा बेहद तेज और असहनीय दर्द होता है।

चेहरे की नस में खराबी के कारण मरीजों को खाना चबाने, बोलने या यहां तक कि चेहरा छूने पर भी भयंकर तकलीफ झेलनी पड़ती है।

ये दर्द इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी को पूरी तरह तबाह कर देता है, जिससे इस बीमारी के साथ जीना नरक जैसा हो जाता है।

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