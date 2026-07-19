सलमान खान का बदला रूप देख सहमे प्रशंसक, क्या फिर से उबर आई वो गंभीर बीमारी?

इस वीडियो ने सलमान की सेहत को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। कुछ लोग तो यहां तक कयास लगा रहे हैं कि वह एक बार फिर 'ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया' से जूझ रहे हैं। ये चेहरे में होने वाले पुराने और असहनीय दर्द की एक गंभीर बीमारी है, जिसे अक्सर आत्मघाती बीमारी भी कहा जाता है।

जैसे ही एक शख्स ने ये वीडियो साझा किया, ये देखते ही देखते वायरल हो गया। इस क्लिप में सलमान काफी बीमार नजर आ रहे थे।