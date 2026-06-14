आमिर खान के जश्न में सलमान खान पर ठहरीं सबकी निगाहें, नया लुक वायरल

अवतार

'लगान' के जश्न में आमिर संग दिखे सलमान

फिल्म 'लगान' के 25 साल पूरे होने के जश्न में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में सलमान बेहद आकर्षक लुक में नजर आए, जहां उन्हें आमिर खान के साथ एक ही फ्रेम में देखा गया। हालांकि, सोशल मीडिया पर सिर्फ इन 2 सितारों के दोबारा साथ आने ने ही सुर्खियां नहीं बटोरीं, बल्कि सलमान का बदला हुआ नया अवतार इस शाम का सबसे बड़ा आकर्षण बन गया। सलमान खान इस दौरान छोटे बालों और हल्की कटी हुई दाढ़ी में नजर आए।