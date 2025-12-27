सलमान खान की ये फिल्म देखी क्या? रेटिंग में भी सबसे ऊपर और कमाई भी रिकॉर्डतोड़

सलमान खान ... नाम ही काफी है। जब भी पर्दे पर आते हैं, फैंस की सीटियां और तालियां अपने आप बजने लगती हैं। अपने करियर में सलमान ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं, लेकिन इनमें से एक ऐसी फिल्म भी है, जिसने IMDb पर रेटिंग के मामले में सबको पीछे छोड़ दिया और बॉक्स ऑफिस पर कमाई के भी एक से एक रिकॉर्ड चटकाए। आइए 60 साल के हो चुके सलमान की इसी खास फिल्म के बारे में जानते हैं।

रेटिंग IMDb पर अव्वल सलमान की ये फिल्म सलमान की जिस फिल्म ने रेटिंग के मामले में इतिहास रच दिया, उसका नाम है 'बजरंगी भाईजान'। इस फिल्म को दर्शकों से 8.1 की शानदार रेटिंग मिली है, जो सलमान के करियर में अब तक किसी भी फिल्म को नहीं मिली है। खास बात ये है कि इस सूची में दूसरे स्थान पर मौजूद सलमान की फिल्म 'अंदाज अपना अपना' भी 8.0 रेटिंग के साथ 'बजरंगी भाईजान' से एक कदम पीछे ही रह गई।

कमाई 90 करोड़ के बजट में 900 करोड़ की कमाई साल 2015 में आई 'बजरंगी भाईजान' 90 करोड़ रुपये के बजट में बनी और इसने 918 करोड़ रुपये कमाए थे। इसकी कहानी ने दर्शकों की आंखें नम कर दी थीं और सलमान ने अपनी सादगी से लोगों का दिल जीत लिया था। सलमान की इस फिल्म को उनके करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म माना जाता है। उनकी पिछली फिल्म 'सिकंदर' के बाद भी प्रशंसकों ने सलमान से गुजारिश की थी कि अब वो 'बजरंगी भाईजान 2' लेकर आएं।

कहानी सरहदों से ऊपर इंसानियत की दिल छू लेने वाली कहानी 'बजरंगी भाईजान' सरहदों से ऊपर इंसानियत और प्यार की कहानी कहती है। फिल्म की कहानी पवन कुमार चतुर्वेदी उर्फ बजरंगी (सलमान खान) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो हनुमान जी का सच्चा भक्त है। कहानी तब आगे बढ़ती है, जब उसकी मुलाकात एक गूंगी पाकिस्तानी बच्ची से होती है, जो गलती से भारत आ जाती है और अपने परिवार से बिछड़ जाती है। बजरंगी उसे कैसे सुरक्षित उसके घर पाकिस्तान पहुंचाता है, यही फिल्म में दिखाया गया है।

