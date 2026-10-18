'बिग बॉस 20' में सलमान खान का खुलासा, बोले- मैंने अपने पिता से मांगी माफी

'बिग बॉस 20' में सलमान खान ने बताया कि उन्होंने हाल ही में अपने पिता सलीम खान से माफी मांगी थी। सलमान ने कहा कि अगर बेटे के तौर पर कभी उनसे कोई गलती हुई हो या उन्होंने अपने पिता को दुख पहुंचाया हो या निराश किया हो तो इसके लिए उन्हें बड़ा अफसोस है।

शो के दौरान सलमान ने अपने नाना से जुड़ा एक पुराना किस्सा भी सुनाया। उन्होंने बताया कि उनके माता-पिता की शादी से नाराज होकर नाना ने करीब 5 साल तक उनके पिता सलीम खान से बात नहीं की थी। सलमान ने इस घटना के जरिए समझाया कि रिश्तों में नाराजगी को लंबे समय तक नहीं खींचना चाहिए और गलतियों को समय रहते सुधार लेना चाहिए।