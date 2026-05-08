सलमान खान की नई तस्वीर ने खींचा ध्यान

फिल्म 'SVC63' के लिए सलमान खान ने घटाया वजन? वायरल तस्वीरों में दिखा नया लुक

लेखन ज्योति सिंह 02:22 pm May 08, 202602:22 pm

क्या है खबर?

सलमान खान इन दिनों निर्देशक वामशी पेडिपल्ली की फिल्म 'SVC63' में व्यस्त चल रहे हैं। 2025 में आई 'सिकंदर' के बाद, साउथ निर्माताओं के साथ यह उनकी दूसरी परियोजना है, जिसके निर्माण की जिम्मेदारी दिल राजू ने उठाई है। फिल्म की शूटिंग मुंबई में चल रही है, जिसके मुर्हूत का वीडियो कुछ दिन पहले जारी किया गया था। इस बीच, सलमान की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं, जिनमें वह काफी दुबले-पतले नजर आ रहे हैं।