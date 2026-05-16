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सलमान खान जब मरते-मरते बचे, बोले- पैर फिसला, चट्टान से रगड़े बाल और सीधे नीचे गिरा 
सलमान खान का खौफनाक खुलासा

सलमान खान जब मरते-मरते बचे, बोले- पैर फिसला, चट्टान से रगड़े बाल और सीधे नीचे गिरा 

लेखन नेहा शर्मा
May 16, 2026
07:55 pm
क्या है खबर?

सूरज बड़जात्या के निर्देशन में बनी फिल्म 'मैंने प्यार किया' से रातों-रात सुपरस्टार बनने वाले सलमान खान का सिनेमाई सफर तीन दशकों से भी ज्यादा का हो चुका है। हाल ही में सलमान ने करिश्मा कपूर अभिनीत अपनी पुरानी फिल्म 'जागृति' की शूटिंग के दिनों को याद किया। उन्होंने उडुपी में शूटिंग के दौरान हुए एक बेहद खौफनाक हादसे का खुलासा करते हुए बताया कि कैसे एक खतरनाक स्टंट के दौरान वो मौत के मुंह से बाल-बाल बचकर लौटे थे।

खुलासा

80 फीट ऊंचा पहाड़ और सलमान का वो खौफनाक स्टंट

वैराइटी इंडिया से सलमान ने इस डरावने वाकये को साझा किया। उन्होंने कहा, "एक बार हम उडुपी में 'जागृति' नाम की फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, जिसे मुझे पूरा यकीन है कि मेरे अलावा बाकी सबने देखा ही होगा। वहां पर करीब 80 फीट ऊंचा एक पहाड़ था, जिसका बीच का हिस्सा थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ (पेट की तरह) था। जब मैंने उसे नीचे से देखा तो मुझे लगा कि हां, मैं आसानी से नीचे कूद जाऊंगा।"

खौफनाक अनुभव

पहाड़ की ढलान ने छुपा दिए थे सुरक्षा के सारे इंतजाम

सलमान ने बताया, "पहले के समय में हमें कूदने के लिए नीचे सिर्फ 1 या 2 बॉक्स दिए जाते थे, लेकिन ये काफी ऊंची छलांग थी। ऊंचाई ज्यादा होने के कारण क्रू ने मेरे लिए 3 परतों में बॉक्स और ऊपर गद्दा रखा लगाया था। ये देखकर मैंने आत्मविश्वास से कहा, 'चलो, अब मैं आ गया हूं, लेकिन ऊपर पहुंचने के बाद पहाड़ का हिस्सा बाहर निकला होने की वजह से मुझे नीचे रखे बॉक्स दिखाई नहीं दे रहे थे।

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छलांग

डर के बावजूद सलमान खान ने लगा दी थी 80 फीट से छलांग

सलमान ने आगे बताया कि उन्हें पूरी तरह से अपने अंदाजे के भरोसे ही वो छलांग लगानी थी। हालांकि, शुरुआत में वो इसे नहीं करना चाहते थे, लेकिन वहां पहले से ही भारी भीड़ जमा हो चुकी थी और उन्हें लगा कि अब पीछे हटने से उनके अहंकार को ठेस पहुंचेगी। सलमान ने फिर इस भरोसे के साथ छलांग लगा दी कि उनकी सुरक्षा के लिए रखे गए बॉक्स नीचे ही कहीं मौजूद होंगे।

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हादसा

"बजरी पर पैर फिसल गया और मैं सीधे नीचे जा गिरा"

सलमान ने कहा, "जब मैंने उस ऊंचाई से नीचे देखा तो वो बॉक्स माचिस की डिब्बी की तरह छोटे दिखाई दे रहे थे। मुझे कूदना ही था, इसलिए मैंने दौड़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही मैं पास आया, मेरा पैर बजरी (कंकड़) पर फिसल गया। मेरे बाल पहाड़ की चट्टान से रगड़ खा गए और मैं सीधे नीचे गिर गया।" सलमान ने बताया कि उस दिन किस्मत उनके साथ थी, वरना एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था।

आगामी फिल्में

सलमान की आने वाली फिल्में

काम के मोर्चे पर बात करें तो सलमान जल्द ही फिल्म 'मातृभूमि' में नजर आएंगे। अपूर्व लाखिया के निर्देशन में बन रही इस फिल्म का निर्माण सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले सलमा खान कर रही हैं। इसके अलावा उनके पास राज और डीके का अगला बड़ा प्रोजेक्ट भी है, जिसमें वो एक अनोखे सुपरहीरो का किरदार निभाने जा रहे हैं। निर्देशक वामशी पेडिपल्ली और निर्माता दिल राजू की अगली फिल्म भी सलमान के पास है।

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