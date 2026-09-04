सलमान खान ने दी दोस्त के कैफे को मजाकिया चेतावनी, FDA का हवाला देते हुए कही ये बात

कमिश्नर तुकाराम मई 2026 से फूड सेफ्टी (खाने की सुरक्षा) को लेकर काफी सख्त हैं। इस दौरान उन्होंने 3,000 से ज्यादा जगहों पर जांच करवाई है और खराब साफ-सफाई या खाने में मिलावट पाए जाने पर लगभग 165 लाइसेंस रद्द या निलंबित किए गए हैं।

तुकाराम ने हाल ही में कहा था, 'मेरा मानना है कि एक स्वस्थ देश के लिए स्वस्थ नागरिक जरूरी हैं। स्वस्थ नागरिकों के लिए स्वस्थ भोजन और दवाइयां भी उतनी ही जरूरी हैं और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, नियामकों (रेगुलेटर्स) को उसी दिशा में काम करना चाहिए।' उनके इस बयान से साफ होता है कि साफ-सुथरे खाने के मामले में वे बिल्कुल समझौता नहीं करेंगे।