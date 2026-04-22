सलमान खान ने शुरू की अगली फिल्म की शूटिंग

सलमान खान की फिल्म के सेट से सामने आया वीडियो, जबरदस्त स्वैग में दिखे अभिनेता

लेखन ज्योति सिंह 03:17 pm Apr 22, 202603:17 pm

क्या है खबर?

सलमान खान की फिल्मों का उनके फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं। जहां उनकी फिल्म 'मातृभूमि' की रिलीज तारीख अभी तय नहीं है, वहीं दूसरी ओर उन्होंने अगली फिल्म के लिए खुद को तैयार कर लिया है। अभिनेता को निर्देशक वामशी पेडिपल्ली की फिल्म में देखा जाएगा जिसका शीर्षक तय होना बाकी है। इसमें उनके साथ अभिनेत्री नयनतारा नजर आएंगी। 22 अप्रैल को निर्माताओं ने एक वीडियो साझा किया है, जिसमें भाईजान पूरे स्वैग के साथ सेट पर पहुंचे।