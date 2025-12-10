'धुरंधर' को रिलीज से पहले टक्कर दे रही 'अतवार 3'

'धुरंधर' को रिलीज से पहले टक्कर दे रही 'अतवार 3', एडवांस बुकिंग में दिखा गजब नजारा

लेखन ज्योति सिंह 06:26 pm Dec 10, 202506:26 pm

क्या है खबर?

अभिनेता रणवीर सिंह के लिए दिसंबर, 2025 बड़ी सफलता लेकर आया है। '83' और 'रॉकी रानी की प्रेम कहानी' से उनके करियर में जो कसर अधूरी थी, 'धुरंधर' ने वह पूरी हो गई है। फिल्म की चर्चा हर तरफ है। लोग सोशल मीडिया पर इसकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। 'धुरंधर' को टक्कर देने 'अतवार 3' आ रही है। या कहें कि एडवांस बुकिंग में टिकटों की कीमत के आधार पर अभी से टक्कर देना शुरू कर चुकी है।