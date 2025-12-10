'धुरंधर' को रिलीज से पहले टक्कर दे रही 'अतवार 3', एडवांस बुकिंग में दिखा गजब नजारा
क्या है खबर?
अभिनेता रणवीर सिंह के लिए दिसंबर, 2025 बड़ी सफलता लेकर आया है। '83' और 'रॉकी रानी की प्रेम कहानी' से उनके करियर में जो कसर अधूरी थी, 'धुरंधर' ने वह पूरी हो गई है। फिल्म की चर्चा हर तरफ है। लोग सोशल मीडिया पर इसकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। 'धुरंधर' को टक्कर देने 'अतवार 3' आ रही है। या कहें कि एडवांस बुकिंग में टिकटों की कीमत के आधार पर अभी से टक्कर देना शुरू कर चुकी है।
एडवांस बुकिंग
'अतवार: फायर एंड एश' की एडवांस बुकिंग
ई-टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म 'अतवार: फायर एंड एश' एडवांस बुकिंग में तहलका मचा रही है। प्रीमियम IMAX फॉर्मेट में फिल्म के टिकटों की कीमत सांतवें आसमान पर है। दिल्ली में नाइट शोज के IMAX2 3D टिकटों की कीमत 2,400 रुपये पहुंच गई है, जबकि सामान्य टिकट 1 हजार रुपये हैं। मुंबई में टिकटों की शुरुआती 400 रुपये से लेकर 1,810 रुपये तक पहुंच गई है। 13 लाख से ज्यादा भारतीय दर्शकों ने फिल्म में रुचि दिखाई है।
टक्कर
'धुरंधर' को दे रही टक्कर
'अतवार: फायर एंड एश' 19 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। एडवांस बुकिंग में टिकटों की बिक्री ऐसी रही, तो यह भारत में किसी हॉलीवुड रिलीज के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग हो सकती है। टाइम्स नाउ ने बुकमायशो के हवाले से बताया था कि 'धुरंधर' के टिकट मुंबई में 2,220 रुपये और गुरुग्राम में 2,100 रुपये प्रति व्यक्ति बिक रहे हैं। इस लिहाज से देखें तो 'अतवार 3' टिकटों की कीमत मामले में 'धुरंधर' को टक्कर दे रही है।