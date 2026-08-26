कुकू कोहली को खोकर बुरी तरह टूटीं अरुणा ईरानी

पति कुकू कोहली के निधन से टूटीं अरुणा ईरानी, नम आंखों से दी विदाई; देखें वीडियो

लेखन ज्योति सिंह 02:29 pm Aug 26, 202602:29 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड के दिग्गज फिल्म निर्देशक कुकू कोहली का 25 अगस्त को निधन हो गया था। 77 वर्षीय निर्देशक का अंतिम संस्कार 26 अगस्त को मुंबई के ओशिवारा श्मशान घाट में किया गया। उन्हें अंतिम विदाई देने पत्नी अरुणा ईरानी व परिवार के अन्य सदस्य भी पहुंचे। सोशल मीडिया पर इस भावुक पल का वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर लोगों का मन भारी हो गया है। वीडियो में अभिनेत्री को उनके परिजनों द्वारा संभालते हुए देखा जा सकता है।