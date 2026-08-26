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पति कुकू कोहली के निधन से टूटीं अरुणा ईरानी, नम आंखों से दी विदाई; देखें वीडियो
कुकू कोहली को खोकर बुरी तरह टूटीं अरुणा ईरानी

पति कुकू कोहली के निधन से टूटीं अरुणा ईरानी, नम आंखों से दी विदाई; देखें वीडियो

लेखन ज्योति सिंह
Aug 26, 2026
02:29 pm
क्या है खबर?

बॉलीवुड के दिग्गज फिल्म निर्देशक कुकू कोहली का 25 अगस्त को निधन हो गया था। 77 वर्षीय निर्देशक का अंतिम संस्कार 26 अगस्त को मुंबई के ओशिवारा श्मशान घाट में किया गया। उन्हें अंतिम विदाई देने पत्नी अरुणा ईरानी व परिवार के अन्य सदस्य भी पहुंचे। सोशल मीडिया पर इस भावुक पल का वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर लोगों का मन भारी हो गया है। वीडियो में अभिनेत्री को उनके परिजनों द्वारा संभालते हुए देखा जा सकता है।

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श्रद्धांजलि

बॉलीवुड हस्तियां अंतिम विदाई देने पहुंची

वीडियो में अभिनेत्री को सफेद रंग के कपड़ों में देखा जा सकता है। उनके चेहरे पर पति को खोने का दर्द साफ झलक रहा है। एक अन्य वीडियो में अभिनेत्री बुरी तरह रोती-बिलखती नजर आईं।

कुकू की अंतिम यात्रा अंधेरी पश्चिम स्थित उनके ग्रीन एकर्स स्थित घर से शुरू हुई थी। उन्हें अंतिम विदाइ देने विक्की कौशल, कैटरीना कैफ, अशोक पंडित और रोहित शेट्‌टी समेत कई सितारे पहुंचे।

बता दें, निर्देशक का निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ है।

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