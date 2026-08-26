सलमान खान की 'मॉन्स्टर' हुई और भी बड़ी, रोनित रॉय-सीमा बिस्वास की आगामी से बढ़ा सस्पेंस

निर्माता दिल राजू ने जानकारी दी है कि 'मॉन्स्टर' की लगभग आधी शूटिंग पूरी हो चुकी है। उन्होंने सलमान की लगन की तारीफ करते हुए बताया कि अभिनेता ने इस फिल्म के लिए अपने लुक पर बहुत मेहनत की है।

एक तरफ जहां सलमान 'मॉन्स्टर' की शूटिंग पूरी कर रहे हैं, वहीं वे दूसरे प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रहे हैं। इनमें देर से चल रही 'मातृभूमि' और राज एंड डीके के साथ उनकी एक अनटाइटल्ड सुपरहीरो फिल्म शामिल है। इसी बीच, नयनतारा जल्द ही यश और कियारा आडवाणी के साथ फिल्म 'टॉक्सिक' में नजर आने वाली हैं।