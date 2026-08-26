सलमान खान की 'मॉन्स्टर' हुई और भी बड़ी, रोनित रॉय-सीमा बिस्वास की आगामी से बढ़ा सस्पेंस
सलमान खान की आने वाली एक्शन फिल्म 'मॉन्स्टर' की स्टारकास्ट अब और बड़ी हो गई है। फिल्म में नयनतारा के साथ अब रोनित रॉय और सीमा बिस्वास भी जुड़ गए हैं।
रोनित इसमें एक दमदार और सकारात्मक किरदार निभाते दिखेंगे, वहीं सीमा के किरदार को अभी तक छुपकर रखा गया है।
फिल्म की शूटिंग अभी मुंबई में चल रही है। अक्टूबर में टीम विदेश में भी इसके कुछ सीन्स फिल्माने की योजना बना रही है। फिल्म 'मॉन्स्टर' को 10 या 11 मार्च 2027 को रिलीज करने की तैयारी है।
फिल्म 'मॉन्स्टर' के निर्माता ने कही ये बात
निर्माता दिल राजू ने जानकारी दी है कि 'मॉन्स्टर' की लगभग आधी शूटिंग पूरी हो चुकी है। उन्होंने सलमान की लगन की तारीफ करते हुए बताया कि अभिनेता ने इस फिल्म के लिए अपने लुक पर बहुत मेहनत की है।
एक तरफ जहां सलमान 'मॉन्स्टर' की शूटिंग पूरी कर रहे हैं, वहीं वे दूसरे प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रहे हैं। इनमें देर से चल रही 'मातृभूमि' और राज एंड डीके के साथ उनकी एक अनटाइटल्ड सुपरहीरो फिल्म शामिल है। इसी बीच, नयनतारा जल्द ही यश और कियारा आडवाणी के साथ फिल्म 'टॉक्सिक' में नजर आने वाली हैं।