सलमान खान की नई फिल्म को लेकर चर्चा तेज

सलमान खान के साथ बनेगी सामंथा रुथ प्रभु की जोड़ी? फिल्म पर आया ये अपडेट

लेखन ज्योति सिंह 10:13 am Mar 09, 202610:13 am

क्या है खबर?

इन दिनों सलमान खान के दोनों हाथों में लड्‌डू है, क्योंकि वह कई फिल्मों को लेकर चर्चा में हैं। एक ओर अभिनेता आगामी फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' में व्यस्त चल रहे हैं जो 2026 में रिलीज होगी। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि उन्होंने निर्देशक दिल राजू के साथ एक परियोजना को लेकर बातचीत की है। इस बीच सलमान की एक और फिल्म पर ताजा अपडेट आ गया है जिसमें उनके साथ सामंथा रुथ प्रभु दिख सकती हैं।