रणबीर कपूर की 'रामायण' के बीच सलमान खान का बड़ा दांव

'रामायण' के साथ सिनेमाघरों में दिखेगा सलमान की 'मातृभूमि' का ट्रेलर- रिपोर्ट

लेखन अंशिका शुक्ला 01:58 pm Nov 05, 202601:58 pm

क्या है खबर?

अभिनेता सलमान खान इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' की तैयारी में जुटे हैं। खबरों के मुताबिक, फिल्म का ट्रेलर 'रामायण' के साथ सिनेमाघरों में दिखाया जा सकता है। इसके अलावा, निर्माता 6 नवंबर को मुंबई में एक लॉन्च इवेंट आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। माना जा रहा है कि 'रामायण' को लेकर दर्शकों के बीच बने उत्साह का फायदा उठाकर निर्माता अपनी वॉर ड्रामा फिल्म का प्रचार करना चाहते हैं।