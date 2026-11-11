'मातृभूमि' के लिए सलमान खान ने झेला भारी तनाव

सलमान खान ने 'मातृभूमि' के लिए दीं कई कुर्बानियां, निर्देशक वामशी पैदिपल्ली ने किया खुलासा

लेखन अंशिका शुक्ला 11:10 am Nov 11, 202611:10 am

क्या है खबर?

अपूर्व लाखिया के निर्देशन में बनी फिल्म 'मातृभूमि' का ट्रेलर आखिरकार रिलीज हो गया है। कई बदलावों से गुजरने के बाद इस फिल्म में सलमान खान एक भारतीय सेना के जवान की भूमिका में नजर आएंगे। वहीं, सलमान की अगली फिल्म के निर्देशक वामशी पैदिपल्ली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा किया। उन्होंने बताया कि वह इस फिल्म के लिए सलमान द्वारा किए गए त्याग और झेले गए तनाव से अच्छी तरह वाकिफ हैं।