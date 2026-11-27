सलमान खान की 'मातृभूमि' के प्रीमियर की तारीख आई सामने, मुंबई में होगा भव्य आयोजन
क्या है खबर?
सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि' 7 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। ऐसे में सलमान इस वॉर ड्रामा के प्रमोशन में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि वह इस फिल्म के लिए एक भव्य प्रीमियर आयोजित करने पर भी विचार कर रहे हैं, जिसकी 2 दिसंबर को मुंबई में होने की उम्मीद है। हालांकि, अभी तक निर्माताओं ने इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है।
बयान
सलमान हैं फिल्म 'मातृभूमि' के अंतिम रूप से खुश
फिल्म 'मातृभूमि' से जुड़े एक सूत्र ने बॉलीवुड हंगामा को बताया कि सलमान 'मातृभूमि' के प्रीमियर के आयोजन पर विचार कर रहे हैं, जो संभवतः 2 दिसंबर को मुंबई में हो सकता है।
उन्होंने बताया कि सलमान फिल्म के अंतिम रूप से काफी खुश हैं। उन्होंने यह फिल्म पहले ही अपने कुछ करीबी दोस्तों को दिखा दी है और अब वह इसे बॉलीवुड के जाने-माने लोगों को भी दिखाना चाहते हैं। इसलिए, वह एक प्रीमियर की योजना बना रहे हैं।
कार्यक्रम
फिल्म 'मातृभूमि' का प्रिमियर होगा सितारों का कार्यक्रम
सूत्र ने आगे कहा, "अगर यह योजना सफल होती है, तो फिल्म 'मातृभूमि' का प्रीमियर निश्चित रूप से सितारों से भरा एक बड़ा इवेंट होगा। पूरी इंडस्ट्री सलमान को बहुत पसंद करती है और उम्मीद है कि उनकी फिल्म देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। इसलिए, अगर यह योजना आगे बढ़ती है, तो 'मातृभूमि' का प्रीमियर इस साल के सबसे बड़े बॉलीवुड आयोजनों में से एक हो सकता है।"
प्रीमियर
'मातृभूमि' का प्रीमियर सलमान के लिए होगा अहम
दिलचस्प बात है कि 'मातृभूमि' का प्रीमियर सलमान के लिए दिलचस्प होगा।
कोरोना महामारी के बाद यह पहली बार होगा, जब सलमान अपनी मुख्य भूमिका वाली किसी फिल्म के लिए प्रीमियर आयोजित करेंगे। इससे पहले उन्होंने 2019 में अपनी फिल्मों 'भारत' और 'दबंग 3' के लिए ऐसा किया था। इन दोनों प्रीमियर में इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे शामिल हुए थे और वह काफी भव्य रेड-कार्पेट इवेंट थे।
पुरानी फिल्में
इन फिल्मों का सलमान ने किया था प्रीमियर
सलमान की कोरोना महामारी बाद मुख्य अभिनेता के तौर पर जो फिल्में आईं, जैसे 'किसी का भाई किसी की जान' (2023), 'टाइगर 3' (2023) और 'सिकंदर' (2025), इनके लिए उन्होंने कोई प्रीमियर आयोजित नहीं किया था।
हालांकि, सलमान ने अपने होम प्रोडक्शन 'फर्रे' (2023) के लिए एक प्रीमियर जरूर रखा था। उस फिल्म में वह अभिनेता के तौर पर नहीं थे, बल्कि यह उनकी भांजी अलीजेह अग्निहोत्री की बतौर अभिनेत्री पहली फिल्म थी।