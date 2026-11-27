फिल्म 'मातृभूमि' से जुड़े एक सूत्र ने बॉलीवुड हंगामा को बताया कि सलमान 'मातृभूमि' के प्रीमियर के आयोजन पर विचार कर रहे हैं, जो संभवतः 2 दिसंबर को मुंबई में हो सकता है।

उन्होंने बताया कि सलमान फिल्म के अंतिम रूप से काफी खुश हैं। उन्होंने यह फिल्म पहले ही अपने कुछ करीबी दोस्तों को दिखा दी है और अब वह इसे बॉलीवुड के जाने-माने लोगों को भी दिखाना चाहते हैं। इसलिए, वह एक प्रीमियर की योजना बना रहे हैं।