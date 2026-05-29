क्या रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के बीच सुलह कराएंगे सलमान खान? ऐसे हुआ खुलासा

एक्सेल एंटरटेनमेंट ने की रणवीर से इतने करोड़ के मुआवजे की मांग

खबरों के मुताबिक, रणवीर 'डॉन 3' में फिल्म को और भी गहरा और गंभीर बनाना चाहते थे, जो फरहान की सोच से मेल नहीं खाता था।

फिल्म छोड़ने के बाद, रणवीर को एक्सेल एंटरटेनमेंट की तरफ से 45 करोड़ रुपये मुआवजे की मांग का सामना करना पड़ा। इसके अलावा, FWICE ने भी उन पर काम ना करने का आदेश दे दिया है।

हालांकि, रणवीर की टीम का कहना है कि वे इस मामले को निजी तौर पर सुलझाना चाहते हैं, लेकिन ये अंदरूनी ड्रामा अब दोनों सितारों के करियर और फिल्म की हालत पर बुरा असर डाल रहा है।