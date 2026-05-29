सलमान खान ने करीबियों के लिए रखी 'मातृभूमि' की खास स्क्रीनिंग, साझा की ये तस्वीर

स्क्रीनिंग

'मातृभूमि' की स्क्रीनिंग से आई ये तस्वीर

दिग्गज फिल्म निर्माता सुभाष घई ने स्क्रीनिंग के बाद की एक तस्वीर साझा की है, जिसमें सलमान के साथ अन्य सितारे भी माैजूद दिखे। तस्वीर में सलमान के साथ चित्रांगदा सिंह, निर्देशक अपूर्व, कबीर खान, डेविड धवन, रितेश देशमुख, सूरज बड़जात्या, सिद्धार्थ रॉय कपूर और रूमी जाफरी जैसे सितारे नजर आ रहे हैं। इस मौके पर अभिनेता ने काले रंग की जींस और शर्ट पहनी है, जबकि चित्रांगदा सफेद रंग की ड्रेस में बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं।