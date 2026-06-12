सलमान खान को पान मसाला विज्ञापन विवाद में NCDRC से मिली बड़ी राहत, केस की कार्यवाही पर लगी रोक
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राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) ने सलमान खान को एक बड़ी राहत दी है।
उनके कथित भ्रामक पान मसाला विज्ञापन से जुड़े कानूनी मामले पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। यह मामला मूल रूप से कोटा में दर्ज किया गया था। शिकायत में 2 मुख्य सवाल उठाए गए थे।
पहला, क्या कोटा की स्थानीय उपभोक्ता अदालत को इस मामले की सुनवाई का अधिकार था। दूसरा, क्या सलमान सहित अन्य पक्षों के हस्ताक्षर असली थे।
NCDRC ने कार्यवाही को 22 जून तक रोका
NCDRC ने यह गौर किया कि शिकायत पर आगे बढ़ने का फैसला करने से पहले हस्ताक्षरों की जांच होनी चाहिए थी।
अपीलकर्ताओं ने यह भी बताया कि इसी तरह की शिकायतें अन्य जगहों पर भी दर्ज हुई हैं, जो कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग का संकेत देती हैं।
फिलहाल, सभी जिला स्तर की कार्यवाही पर रोक लगा दी गई है और अगली सुनवाई 22 जून को तय की गई है।