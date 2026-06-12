सलमान खान को पान मसाला विज्ञापन विवाद में NCDRC से मिली बड़ी राहत, केस की कार्यवाही पर लगी रोक मनोरंजन Jun 12, 2026

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) ने सलमान खान को एक बड़ी राहत दी है।

उनके कथित भ्रामक पान मसाला विज्ञापन से जुड़े कानूनी मामले पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। यह मामला मूल रूप से कोटा में दर्ज किया गया था। शिकायत में 2 मुख्य सवाल उठाए गए थे।

पहला, क्या कोटा की स्थानीय उपभोक्ता अदालत को इस मामले की सुनवाई का अधिकार था। दूसरा, क्या सलमान सहित अन्य पक्षों के हस्ताक्षर असली थे।