सलमान खान को राजस्थान हाई कोर्ट से राहत, भ्रामक विज्ञापन मामले में जमानती वारंट पर रोक

फैसला

अब 13 अप्रैल को जयपुर उपभोक्ता आयोग में पेश नहीं होंगे सलमान

कोर्ट ने सलमान को बड़ी राहत देते हुए जयपुर जिला उपभोक्ता आयोग-द्वितीय द्वारा जारी जमानती वारंट पर रोक लगा दी है। इस फैसले का मतलब है कि अब अभिनेता को 13 अप्रैल को आयोग के समक्ष पेश होने की आवश्यकता नहीं है। बता दें कि आयोग ने इससे पहले 13 अप्रैल की तारीख को व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए 'अंतिम अवसर' करार दिया था, लेकिन हाई कोर्ट के इस आदेश ने फिलहाल उन्हें इस कानूनी बाध्यता से मुक्त कर दिया है।