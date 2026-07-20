'मातृभूमि' की रिलीज पर हो गया बड़ा ऐलान

'मातृभूमि' लेकर कब आएंगे सलमान खान? फिल्म की रिलीज पर आया सबसे बड़ा अपडेट

लेखन ज्योति सिंह 01:28 pm Jul 20, 202601:28 pm

क्या है खबर?

सलमान खान ने पिछले साल अपनी फिल्म 'मातृभूमि' (पूर्व में बैटल ऑफ गलवान) का ऐलना किया था। अपूर्व लाखिया द्वारा निर्देशित ये अभिनेता की सबसे प्रतीक्षित फिल्मों में से एक है, जिसमें अभिनेत्री चित्रांगदा सिंह भी हैं। फिल्म इस साल अप्रैल में रिलीज होनी थी, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया। फिर खबरें आई कि 'मातृभूमि' 2027 तक के लिए टल सकती है, जिससे फैंस भी निराश हाे गए। हालांकि, अब फिल्म की रिलीज को लेकर बड़ा अपडेट आया है।