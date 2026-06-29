सलमान खान की निर्माता राज और डीके के साथ बड़ी तैयारी, फिल्म पर आया ये अपडेट

परियोजना

सुपरहीरो के किरदार में नजर आएंगे सलमान

राज और डीके के साथ सलमान की फिल्म पर अभी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन चर्चा है कि अभिनेता इसमें एक सुपरहीरो का किरदार निभाएंगे जो थककर रिटायर होना चाहता है। निर्माता इसके जरिए एक थके-हारे अपराध-विरोधी की कहानी को पर्दे पर दर्शाएंगे। फिलहाल, सलमान इन दिनों तम और मन से 'SVC63' में जुटे हुए हैं, जिसमें उनके साथ नयनतारा नजर आएंगी। फिल्म का निर्माण तेलुगु निर्माता दिल राजू कर रहे हैं और यह ईद, 2027 पर रिलीज होगी।