सलमान खान की निर्माता राज और डीके के साथ बड़ी तैयारी, फिल्म पर आया ये अपडेट

सलमान खान की निर्माता राज और डीके के साथ बड़ी तैयारी, फिल्म पर आया ये अपडेट
क्या है खबर?
सलमान खान आने वाले समय में कई फिल्मों के जरिए दर्शकों का मनोरंजन करने आएंगे। एक तरफ उनकी फिल्म 'मातृभूमि' का इंतजार चल रहा है। दूसरी ओर, वह निर्देशक वामशी पेडिपल्ली की फिल्म 'SVC63' की फिल्म में व्यस्त चल रहे हैं। खबरें तो यह भी हैं कि उन्होंने एक पीरियड-ड्रामा के लिए फरहान अख्तर से हाथ मिलाया है। इस बीच, उनकी मशहूर निर्माता जोड़ी राज और डीके के साथ सुपरहीरो फिल्म पर ताजा अपडेट आ गया है।
शूटिंग
राज और डीके संग फिल्म में जुटेंगे सलमान खान
द हॉलीवुड रिपोर्टर के साथ बातचीत में, एक सूत्र ने खुलासा किया है कि फिल्म पर काम जल्द शुरू होगा। उन्होंने कहा, "फिल्म की पटकथा का काम पूरा हो चुका है और फिलहाल इसकी तैयारी चल रही है। इसकी घोषणा जल्द ही की जाएगी और शूटिंग शुरू हो जाएगी।" उन्होंने यह भी बताया कि परियोजना को आधिकारिक तौर पर इस साल के अंत में लॉन्च किया जा सकता है। यह अपडेट बेशक सलमान के फैंस को उत्साहित कर देगा।
परियोजना
सुपरहीरो के किरदार में नजर आएंगे सलमान
राज और डीके के साथ सलमान की फिल्म पर अभी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन चर्चा है कि अभिनेता इसमें एक सुपरहीरो का किरदार निभाएंगे जो थककर रिटायर होना चाहता है। निर्माता इसके जरिए एक थके-हारे अपराध-विरोधी की कहानी को पर्दे पर दर्शाएंगे। फिलहाल, सलमान इन दिनों तम और मन से 'SVC63' में जुटे हुए हैं, जिसमें उनके साथ नयनतारा नजर आएंगी। फिल्म का निर्माण तेलुगु निर्माता दिल राजू कर रहे हैं और यह ईद, 2027 पर रिलीज होगी।