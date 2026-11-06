सलमान खान की 'मातृभूमि' को मिली हरी झंडी, इस तारीख को सिनेमाघरों में मचाएगी धमाल

फिल्म 'मातृभूमि' के लिए बड़े पर्दे तक पहुंचने का सफर आसान नहीं रहा है। शुरुआत में इसे साल 2026 अप्रैल में रिलीज किया जाना था, लेकिन बाद में इसकी तारीख टाल दी गई।

बताया जा रहा है कि निर्माताओं को फिल्म के कुछ हिस्सों की दोबारा शूटिंग करनी पड़ी थी।

इसके बाद ऐसी अटकलें थीं कि फिल्म स्वतंत्रता दिवस के आसपास रिलीज हो सकती है। हालांकि, अब यह दिसंबर में सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है।