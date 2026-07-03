'मातृभूमि' की रिलीज पर गहराया संकट

सलमान खान की 'मातृभूमि' पर सेंसर बोर्ड की लटकी तलवार, क्या रिलीज में फंसेगा पेंच?

लेखन ज्योति सिंह 05:26 pm Jul 03, 202605:26 pm

क्या है खबर?

सलमान खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'मातृभूमि' को इस साल अगस्त में रिलीज होना था। खबर है कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) ने फिल्म पर रोक लगा दी है, जिससे इसके अगले महीने रिलीज होने की संभावना कम हो गई है। अपूर्व लाखिया के निर्देशन में बनी यह फिल्म भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच 2020 में हुए गलवान घाटी संघर्ष पर आधारित है, जिसका पूर्व में नाम 'बैटल ऑफ गलवान' रखा गया था। आइए जानते हैं पूरा मामला।