'मातृभूमि' सीधे OTT पर नहीं आएगी

'मातृभूमि' को सीधे OTT पर रिलीज नहीं करेंगे सलमान खान, आ गया अपडेट

लेखन ज्योति सिंह 10:17 am Apr 16, 202610:17 am

क्या है खबर?

सलमान खान की आगामी फिल्म 'मातृभूमि' किसी न किसी वजह से लगातार चर्चा में है। पहले इसे ईद, 2026 के मौके पर रिलीज करने की चर्चा थी। फिर अगस्त तक स्थगित करने का मामला सामने आया। इस बीच, कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि फिल्म को सीधे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम किया जाएगा। इन खबरों ने बेशक फैंस के बीच हलचल मचाई, लेकिन अब साफ हो गया है कि सलमान फिलहाल के लिए OTT का रास्ता नहीं चुनेंगे।