सलमान खान के पिता सलीम खान अस्पताल में भर्ती, भारी सुरक्षा के बीच मिलने पहुंचे अभिनेता

लेखन ज्योति सिंह 01:09 pm Feb 17, 202601:09 pm

क्या है खबर?

अभिनेता सलमान खान के पिता सलीम खान से जुड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है। 90 साल की उम्र में उन्हें अचानक मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिससे फैंस परेशान हैं। PTI के मुताबिक, सलीम को 17 फरवरी की सुबह अस्पताल ले जाया गया और वह फिलहाल ICU में हैं। उधर पिता से मिलने भारी सुरक्षा के साथ सलमान अस्पताल पहुंचे हैं। हालांकि, परिवार ने उनके स्वास्थ्य से संबंधित कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।