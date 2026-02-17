सलीम खान की हालत गंभीर, सलमान खान ने रोकी शूटिंग; पूरा परिवार अस्पताल में मौजूद

स्थिति

सलीम खान को देखने पहुंचा पूरा परिवार

न्यूज 18 के मुताबिक, सलमान के एक करीबी दोस्त ने बताया, "सलीम साहब की हालत गंभीर है। हम सभी चिंतित हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि वे जल्द से जल्द घर लौट आएं।" वहीं TOI के मुताबिक, डॉक्टर ने मीडियाकर्मियों द्वारा सलीम की हालत पूछने पर कहा, "वे ICU में हैं। कृपया परिवार के प्रतिनिधि से बात करें।" दिग्गज लेखक से मिलने के लिए उनकी दोनों पत्नियां सलमा खान, हेलन और बेटा-बेटी, दामाद समेत पूर परिवार अस्पताल पहुंचा है।