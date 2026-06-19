सलमान खान को झटका, फिल्म 'काला हिरन' पर तुरंत रोक लगाने से हाई कोर्ट का इनकार

बचाव पक्ष

फिल्म निर्माताओं का पलटवार: अधूरे कागजात का तर्क और जान से मारने की धमकियां

कोर्ट में फिल्म निर्माताओं के वकीलों ने तुरंत बैन की मांग का कड़ा विरोध किया। उन्होंने अदालत को बताया कि उन्हें कानूनी दस्तावेजों की अधूरी कॉपी मिली थी, इसलिए वे अपना पक्ष पूरी तरह रखने की स्थिति में नहीं हैं। इसके अलावा बचाव पक्ष ने फिल्म की टीम के सामने खड़े गंभीर सुरक्षा संकट का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने जज को बताया कि फिल्म के विषय को लेकर पूरी टीम को जान से मारने की गंभीर धमकियां मिल रही हैं।