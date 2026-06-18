फिल्म 'काला हिरण' पर भारी बवाल, निर्माता को मिली जान से मारने की धमकी

सलमान ने फिल्म 'काला हिरण' पर दायर की याचिका

यह फिल्म सलमान खान के 1998 के काले हिरण शिकार मामले से प्रेरित है और इसका टीजर आने के बाद से ही यह विवादों में घिर गई है।

टीजर में भले ही सलमान का नाम नहीं है, लेकिन इसमें एक ऐसा किरदार दिखाया गया है, जो बिल्कुल उन्हीं के जैसा दिखता है।

सलमान ने इसे अपने अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए कानूनी कार्रवाई की है। दिल्ली हाई कोर्ट 19 जून को उनकी याचिका पर सुनवाई करेगा।

अनुभवी अभिनेता गोविंद नामदेव ने भी इस प्रोजेक्ट से दूरी बना ली है। उन्होंने कहा है कि यह फिल्म अब वैसी नहीं रही जिसके लिए उन्होंने शुरुआत में हामी भरी थी।