सलमान खान ने सुबह 4 बजे साझा किया ऐसा पोस्ट, तस्वीरें देख पिघल जाएगा दिल

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'माय सुख' के साथ समय बिताते दिखे सलमान खान

सलमान ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें साझा कीं, जिनमें उन्हें सफेद शर्ट और नीली जींस पहने देखा जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि तस्वीरों में अभिनेता के साथ उनके पालतू डॉगी भी नजर आए। इन तस्वीरों को साझा करते हुए उन्होंने कैप्शन दिया, '3:55 माय सुख।' जाहिर है कि सलमान अपनी मुस्कुराहट से आज भी फैंस का दिल जीत लेते हैं। इन तस्वीरों में उनकी यही मुस्कुराहट और खुशी लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही है।