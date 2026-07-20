जानिए 60 की उम्र में क्या है सलमान खान की फिटनेस का राज?
सलमान खान की फिटनेस आजकल खूब सुर्खियों में है, क्योंकि वो अपनी नई फिल्म 'मातृभूमि: मई वॉर रेस्ट इन पीस' की तैयारी में लगे हुए हें।
हाल ही में मुंबई में उनकी एक झलक ने उनकी सेहत को लेकर चर्चा छेड़ दी। 60 साल की उम्र में भी वो इतने फिट कैसे दिखते हें, यह जानने को उनके फैंस उत्सुक हें।
सलमान का तरीका बहुत ही अनुशासित है। वो ना तो शॉर्टकट अपनाते हें और ना ही कम डाइट करते हें।
सलमान रोज करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स नियंत्रित
सलमान का तरीका बेहद सीधा और सरल है। वो रोटी तो बिल्कुल ही नहीं खाते हैं। उन्होंने खुद बताया है, 'खाना चाहे कितना भी स्वादिष्ट क्यों न हो, मैं सिर्फ एक चम्मच चावल खाता हूं। मैं रोटी को हाथ भी नहीं लगाता।'
वो कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा को सिर्फ एक चम्मच चावल तक रखते हें और रोज पर्याप्त प्रोटीन लेना सुनिश्चित करते हें। उनका पूरा रूटीन 'पोर्शन कंट्रोल' और नियमित कसरत पर आधारित है।
इसी से वो अपनी पसंद का खाना भी खा पाते हें और अपने मुश्किल किरदारों के लिए फिट भी बने रहते हें। जिम में पसीना बहाना और दूसरी शारीरिक गतिविधियां उनकी रोज की दिनचर्या का हिस्सा हें।