सलमान खान ने 'काला हिरण' फिल्म पर कसा कानूनी शिकंजा, दिल्ली हाई कोर्ट से रिलीज रोकने की मांग

सलमान ने छवि और पहचान के गलत इस्तेमाल का लगाया आरोप

सलमान को आशंका है कि यह फिल्म उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती है और उनके चल रहे कानूनी मामलों पर भी बुरा असर डाल सकती है।

उन्होंने फिल्म बनाने वालों पर यह भी आरोप लगाया है कि उन्होंने सिर्फ उनकी लोकप्रियता का फायदा उठाने के लिए, बिना इजाजत उनकी छवि और पहचान का इस्तेमाल किया है।

अपनी सुरक्षा के लिए, उन्होंने मांग की है कि जब तक कोर्ट इस मामले का फैसला नहीं कर देता, तब तक फिल्म से जुड़ी सभी प्रोडक्शन और प्रमोशन गतिविधियां तुरंत रोक दी जाएं।