'सेक्सी ब्यूटी' विवाद का सलमान खान ने किया बचाव, बोले- 'क्या सैनिक नहीं कर सकते रोमांस?'
लेखन अंशिका शुक्ला
सलमान खान अपनी नई फिल्म के गाने 'तेरी सेक्सी ब्यूटी' को लेकर उठे विवाद पर सामने आए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि सैनिकों पर बनी फिल्में हमेशा इतनी गंभीर क्यों होनी चाहिए?
उन्होंने पूछा, "क्या उनके जीवन में रोमांस नहीं होता?" उनका मानना है कि ऐसे हल्के-फुल्के पल दिखाने से सैनिकों की कहानियां ज्यादा सच्ची लगती हैं।
फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' 4 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
सोना ने 'तेरी सेक्सी ब्यूटी' गाने पर उठाए सवाल
गायिका सोना मोहपात्रा ने इस गाने की आलोचना की है। उन्होंने सलमान के साथ अपने पुराने मतभेदों का भी जिक्र किया।
एक वीडियो में उन्होंने बॉलीवुड के कलात्मक मानकों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सलमान के चुनाव देखकर उन्हें हैरानी हुई है।
साथ ही, सोना ने अपने समर्थकों का भी आभार जताया और कहा कि वह हमेशा अपनी बात पर अडिग रहती हैं।