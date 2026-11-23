सलमान खान अपनी नई फिल्म के गाने 'तेरी सेक्सी ब्यूटी' को लेकर उठे विवाद पर सामने आए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि सैनिकों पर बनी फिल्में हमेशा इतनी गंभीर क्यों होनी चाहिए?

उन्होंने पूछा, "क्या उनके जीवन में रोमांस नहीं होता?" उनका मानना है कि ऐसे हल्के-फुल्के पल दिखाने से सैनिकों की कहानियां ज्यादा सच्ची लगती हैं।

फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' 4 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।